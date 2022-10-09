菲律宾囚犯企图逃狱 挟持批评杜特蒂人士遭击毙

（法新社马尼拉9日电） 菲律宾系狱的人权运动人士德利马（Leila de Lima）今天一度遭囚犯挟持，3名企图逃狱的囚犯最后遭警方击毙。

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这起事件发生在国家警察总部，曾任参议员的德利马被囚禁于此逾5年。

菲律宾警方表示，一名警员遭囚犯以刀刺伤后，另一名警员击毙当中的2名囚犯。

第3名囚犯闯入牢房，挟持63岁的德利马，这名囚犯最后也遭警方击毙。

警方表示，德利马未受伤，拘留所内部情况已「恢复正常」。警方已针对这起事件始末展开调查。

菲律宾国家警察首长阿祖林（Rodolfo Azurin）告诉当地电台DZBB，德利马似乎不是歹徒目标。

「他们把她当成理想的掩护，真正的目的是逃狱。」

这3名囚犯隶属于武装团体阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），这个团体被控绑架并取下多名外国观光客的首级。

委任律师向法新社证实，德利马未受伤。「她被送到医院进行一般性医学检查。」

德利马过去大力批评前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）及其发动的反毒战争，将在10日出庭。

德利马2017年被控毒品贩运入狱迄今，她和人权团体称这是对司法的嘲讽，因批评杜特蒂而遭报复。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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