俄国异议人士卡拉姆扎 狱中获得欧洲议会人权奖

（法新社法国史特拉斯堡10日电） 欧洲理事会议员大会今天宣布，身陷囹圄的俄罗斯异议人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）获得今年的哈维尔人权奖（Vaclav Havel Human Rights Prize）。

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欧洲理事会议员大会（Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE）主席克斯（Tiny Kox）表示：「在当今的俄罗斯，需要了不起的勇气才能挺身对抗执政强权。卡拉姆扎先生展现了这种勇气，从他的监狱牢房当中。」

卡拉姆扎是俄国总统蒲亭长期以来的批评者，他因为谴责克里姆林宫入侵乌克兰而在4月入狱，目前面临叛国罪指控，可能遭判20年刑期。

卡拉姆扎的妻子叶甫根尼亚（Yevgeniya）代为领奖时表示：「目前的俄罗斯当局－尽管无意这样做，却描绘出一个真正爱国者的形象。蒲亭政府将这些人视为叛徒」。

「我为我的伴侣、我最好的朋友、我孩子的父亲感到再骄傲也不过。」

她并朗读丈夫从狱中发表的声明。「自从蒲亭对乌克兰发动残酷入侵的那一刻起，他就对我国的真相发起了战争。在蒲亭统治下的俄国，说出真相被视为背叛国家。」

卡拉姆扎表示要把这个奖献给在俄国监狱中的其他政治犯，奖金则捐给为他们家属设立的基金。

哈维尔人权奖以捷克异议人士、剧作家哈维尔命名。哈维尔在捷克共产政权垮台后，成为第一任捷克共和国总统。

在此之前，俄国人权组织「纪念」（Memorial）才共同获得今年的诺贝尔和平奖。

© 2022 AFP