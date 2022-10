俄国异议人士卡拉姆扎 狱中获得欧洲议会人权奖

(法新社法国史特拉斯堡10日电) 欧洲理事会议员大会今天宣布,身陷囹圄的俄罗斯异议人士卡拉姆扎(Vladimir Kara-Murza)获得今年的哈维尔人权奖(Vaclav Havel Human Rights Prize)。

欧洲理事会议员大会(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE)主席克斯(Tiny Kox)表示:「在当今的俄罗斯,需要了不起的勇气才能挺身对抗执政强权。卡拉姆扎先生展现了这种勇气,从他的监狱牢房当中。」

卡拉姆扎是俄国总统蒲亭长期以来的批评者,他因为谴责克里姆林宫入侵乌克兰而在4月入狱,目前面临叛国罪指控,可能遭判20年刑期。

卡拉姆扎的妻子叶甫根尼亚(Yevgeniya)代为领奖时表示:「目前的俄罗斯当局-尽管无意这样做,却描绘出一个真正爱国者的形象。蒲亭政府将这些人视为叛徒」。

「我为我的伴侣、我最好的朋友、我孩子的父亲感到再骄傲也不过。」

她并朗读丈夫从狱中发表的声明。「自从蒲亭对乌克兰发动残酷入侵的那一刻起,他就对我国的真相发起了战争。在蒲亭统治下的俄国,说出真相被视为背叛国家。」

卡拉姆扎表示要把这个奖献给在俄国监狱中的其他政治犯,奖金则捐给为他们家属设立的基金。

哈维尔人权奖以捷克异议人士、剧作家哈维尔命名。哈维尔在捷克共产政权垮台后,成为第一任捷克共和国总统。

在此之前,俄国人权组织「纪念」(Memorial)才共同获得今年的诺贝尔和平奖。

