大马首相宣布解散国会 60天内将提前大选

（法新社吉隆坡10日电） 马来西亚首相依斯迈沙比利10日宣布解散国会，以利提前举行大选，并试图在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和「一马案」贪污丑闻后带来政治稳定。

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法新社报导，依斯迈沙比利（Ismail Sabri Yaakob）在全国电视演说中表示：「昨天我觐见了（大马元首）苏丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）…寻求他的许可以解散国会。」

依斯迈沙比利说：「我希望人民投下睿智的一票，并为国家的稳定、经济增长和和谐投票。」

当局尚未公布大选具体日期，但根据宪法，大选须在国会解散后60天内举行。

数天前，当局才公布一项新预算案，其中包括数十亿美元的现金发放和削减个人所得税。

根据原先的规定，马来西亚最迟须于2023年9月举行新一届国会大选，但依斯迈沙比利面临来自马国执政联盟最大政党巫统党内的巨大压力，要求提前举行大选。

自2018年的上届大选以来，马国一直处于政治动荡。当时由前首相马哈地（Mahathir Mohamad）领导的改革派联盟以压倒性优势，击败统治该国60多年的主要政党巫统党联盟。

现年69岁的时任首相纳吉（Najib Razak）因卷入主权财富基金一马发展公司（1MDB）数十亿美元的丑闻，他与所领导的巫统党因此在2018年大选惨败。

然而，纳吉下台后，政治局势恢复稳定的希望迅速消退，因为马哈地政府也在22个月后因内讧垮台。

此后，马哈地的前得力助手慕尤丁（Muhyiddin Yassin）接替他的职位，但民众对他的抗疫表现日益不满，迫使他在上任不到2年后辞职。依斯迈沙比利随即被任命为大马新领导人。

© 2022 AFP