委内瑞拉土石流 至少22死超过50人失踪

（法新社委内瑞拉拉斯特赫里亚斯9日电） 委内瑞拉豪雨成灾，官员今天表示，中部一条河流泛滥导致土石流爆发，造成至少22人死亡，50多人失踪。

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位于南美的委内瑞拉近几个月降雨量创下历史纪录，造成数十人死亡。

副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在城镇拉斯特赫里亚斯（Las Tejerias）告诉地方媒体：「我们看到非常严重的灾害和人命损失，目前我们已经发现有至少22人死亡，超过52人失踪。我们正在努力寻找这些人。」

民宅和商家受损，倒塌的树木散落街道，上面布满泥土，以及碎木头、家居用品和损坏的汽车等物品的碎片。

一生都在这个在距首都卡拉卡斯（Caracas）50公里城镇生活的55岁居民梅连德斯（Carmen Melendez）告诉法新社：「村子消失了，拉斯特赫里亚斯也消失了。」

内政部长赛巴约斯（Remigio Ceballos）在现场协助救灾时告诉法新社，约1000人加入了救援工作。

居民在残瓦中寻找亲人，搜救队则带着狗抵达，希望找到受困瓦砾的幸存者。

一家因疫情暂停营业，原定明天重新开门做生意的肉店被埋在泥泞中，冰箱和里面的东西都毁了。

帮忙清理淤泥的员工阿维罗（Ramon Arvelo）说：「我们当时在等肉运进来，要在关门两年后开始营业。」

50岁的韦伦苏埃拉（Loryis Verenzuela）泪流满面地看着这场灾难。她说：「我没想过会发生这么严重的事，真的太严重了。」

赛巴约斯表示：「因为气候变迁，我们发生了巨大土石流。」他指的是前一晚扫过委内瑞拉北边的飓风茱丽亚（Hurricane Julia）。

他说，「雨量创下纪录」，1天就下了正常1个月的雨量。

© 2022 AFP