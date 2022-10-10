摩尔多瓦称莫斯科飞弹越领空 要求俄大使说明

（法新社摩尔多瓦首都基希涅夫10日电） 摩尔多瓦今天表示，俄罗斯攻击乌克兰的巡弋飞弹飞越该国领空，已召见俄大使要求说明。此外，东欧媒体NEXTA在推特发布的地图显示，乌境内烽火遍地、16处遇袭。

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摩尔多瓦外交部长波皮斯库（Nicu Popescu）在推特发文称：「今天早上，黑海的俄罗斯军舰向乌克兰发射3枚巡弋飞弹，它们飞越摩尔多瓦领空。我已下令召见俄罗斯大使，并要求对方解释。」

波皮斯库对俄国发动攻击表示愤慨，「俄罗斯火箭攻击乌克兰各城市令人发指，其中包括首都基辅，还攻击平民目标。俄罗斯必须停止杀戮。」

波皮斯库说，他的办公室已经和摩尔多瓦位于基辅的大使馆人员联络上。所有人员都安全，并「正在躲避这些对平民无谓的攻击」。

波皮斯库说：「我们对这些残酷攻击下的受害者表示哀悼。」

连接俄罗斯并吞领土克里米亚与俄国本土的重要桥梁克里米亚大桥发生爆炸受损，莫斯科认为是乌克兰所为。

俄罗斯军队今天上午朝乌克兰发射至少75枚飞弹，锁定首都基辅和乌国南部、西部城市。乌克兰国家紧急救难服务处（State Emergency Service）表示，俄国飞弹攻击至少造成11人死亡，64人受伤。

© 2022 AFP