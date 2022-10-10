札波罗热电厂断电2天后 IAEA：现已复电

（法新社维也纳9日电） 联合国核子监督机构国际原子能总署（IAEA）今天表示，乌克兰东南部札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂已重新连接至电网，「在情况仍摇摇欲坠之际，让人暂时松了口气」。

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IAEA昨天表示，这座欧洲最大核电厂在新一波轰炸后已失去最终的外部电源，只能仰赖紧急发电机。

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）今天推文说：「我们在札波罗热电厂的小组证实，昨天断线的厂外电线已经复电，电厂重新连上电网，在情况仍摇摇欲坠之际，让人暂时松了口气。」

核电厂的6座反应炉正处于冷停机，但仍需要电力维护重要的核安与安全功能，包括冷却。

路透社报导，乌克兰国家核电公司（Energoatom）也证实电厂已经复电。

札波罗热距离被俄军控制的札波罗热核电厂约52公里。基辅和莫斯科互控对方炮击这座欧洲最大的核电厂，造成厂内一些建筑受损，且令该厂面临灾难性核事故威胁。

葛罗西6日前往乌克兰首都基辅，讨论在札波罗热周边设置保护区一事。他今天在推文中表示：「现在需要保护区，我会前往俄罗斯，之后会见乌克兰的泽伦斯基，来建立这个保护区。」

他强调保护区的主要目的是「避免电厂发生核子事故，这还是非常、非常有可能的状况」。

© 2022 AFP