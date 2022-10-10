维基解密创办人亚桑杰 伦敦狱中确诊COVID-19

（法新社伦敦10日电） 「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰的妻子今天说，亚桑杰确认感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）。亚桑杰被关在狱中，妻子正努力试图不让亚桑杰被引渡至美国受审。

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英国6月批准将澳洲籍的亚桑杰（Julian Assange）引渡到美国受审，而他可能会因为公开伊拉克和阿富汗战争相关机密文件而面临终身监禁。

英国联合社（Press Association）引述他的妻子史黛拉．亚桑杰（Stella Assange）说法报导，「朱利安（亚桑杰）上周就感觉不舒服，从7日开始生病」。

「他出现咳嗽和发烧症状。他们给他一些乙醯胺酚（Paracetamol），并在8日确诊COVID-19。」

数以千计民众8日手拉手围住伦敦国会大厦，要求将亚桑杰从伦敦的贝尔马什监狱（Prison Belmarsh）释放。

51岁的亚桑杰自从服完违反保释规定的刑期后，从2019年起被关押在戒备森严的贝尔马什监狱，等候引渡美国案的结果。

COVID-19疫情在2020年初爆发后，他曾因在狱中可能有染疫风险而申请保释，但并未获准。

他的律师当时曾说，亚桑杰有一连串病史，包括呼吸道感染。

史黛拉今年3月与亚桑杰在狱中完婚，两人已育有2名幼儿。她表示，对丈夫的健康状况感到忧心。

她说，「对他的整体健康状况而言，接下来几天是关键时期。他现在整天都被关在牢房里」。

亚桑杰在2010年被控涉及一起发生在瑞典的性侵案后弃保潜逃，躲进英国的厄瓜多大使馆。这起案件于2019年撤销，亚桑杰在厄瓜多政权变天后失去政治庇护，随后被捕并入狱。

亚桑杰的律师今年8月控告美国中央情报局（CIA）与前局长蓬佩奥（Mike Pompeo），声称亚桑杰待在厄瓜多大使馆期间，中情局曾经偷录亚桑杰和律师与记者对话，并从他们的手机和电脑中复制资料。

© 2022 AFP