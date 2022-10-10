肯伊威斯特发表反犹太言论 遭Instagram和推特锁帐号

（法新社华盛顿9日电） 社群媒体Instagram和推特（Twitter）表示，因为美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）发表有关反犹太的言论，他们已将肯伊威斯特的帐号停权。

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推特发言人今天告诉法新社，肯伊威斯特的帐号因违反社群媒体平台政策而被锁。 Instagram母公司Meta发言人告诉法新社，Instagram已将违反规定的内容删除，但没有具体说明是肯伊威斯特的哪些发文。

据同一消息人士表示，Instagram还限制他的帐号，可能涉及阻止他发布、评论或发送私人讯息。 肯伊威斯特曾推文说：「我今晚有点困，但当我醒来时，我要对犹太人祭出三级死亡状态（death con 3）。」此言的哏明显来自美国军事戒备代号「三级戒备状态」（DEFCON 3）。这则推文已被删除。

现在改名为Ye的肯伊威斯特最近还将「黑命关天」（Black Lives Matter）口号改成「白命关天」（White Lives Matter），印在黑色长袖T恤上出席巴黎时装周，引发争议。

2020年美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人员警压颈致死案，引发反种族主义的「黑命关天」示威潮。

45岁的肯伊威斯特本月7日在Instagram上发布与饶舌歌手吹牛老爹（Diddy）对话的截图。吹牛老爹试图就「白命关天」T恤争议跟肯伊威斯特讲道理，但肯伊威斯特却不领情。

肯伊威斯特写道：「我要拿你来当例子，让那些要你打电话给我的犹太人看看，没有人可以威胁或影响我。我跟你说过这是战争。现在你可以滚了，别多管闲事。」这则贴文已从平台中删除，但网路上还是可以找到图片。

美国犹太委员会（American Jewish Committee）抨击肯伊威斯特「煽动对犹太人的仇恨」。这个组织表示：「肯伊威斯特应该弄清楚，如何在不利用反犹太主义的情况下提出主张。」

© 2022 AFP