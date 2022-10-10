金正恩指导北韩射弹 核战术军演给敌人严厉警告

（法新社首尔10日电） 北韩官媒中央通信社（KCNA）今天报导，北韩近期7次发射飞弹都是「核战术」演习，由领导人金正恩亲自指导。

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金正恩2021年1月召开重要的执政党大会时，概述一项5年国防发展计画，为「更多的战术用途」制造更小、更轻的核武器。

最近几周，南韩、日本和美国加强联合海军演习，激怒平壤当局，北韩将其视为入侵演习，并表示近期的飞弹发射闪电战，是针对这类军演必要的「反制措施」。

北韩中央通信社说，最近的飞弹发射闪电战是对上述国家举行联合军演的回应，还说这些演习是「在模拟真实战争情况」。 北韩中央通信社还说，北韩过去两周举行模拟发射装有战术核弹头的弹道飞弹演习，是为了传递吓阻战争的强烈讯息。报导补充说，模拟攻击目标包括敌方的军事指挥设施和机场以及重要港口。

根据报导，北韩人民解放军战术核武部队于「9月25日至10月9日举行军演，以确认和评估国家对战争的吓阻与核反击能力，并给予敌人严厉警告」。

报导说，北韩劳动党总书记、中央军事委员会委员长金正恩亲临现场指导军演。

北韩中央通信社说，最近7次试射飞弹充分展现北韩核武部队的「战斗力和实际战争能力，随时可从任何地点打击并摧毁目标」。

北韩中央通信社引述金正恩的话报导：「尽管敌方持续谈及启动对话与协商，但我们没什么好说的，也没这个必要。」

首尔和东京官员表示，北韩9日稍早发射两枚弹道飞弹，这是平壤自9月25日来第7度试射此类飞弹。北韩4日发射一枚中程弹道飞弹，更是2017年来首次飞越日本上空。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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