乐施会：疫后不平等更严重 多数国家却未能因应

（法新社伦敦11日电） 国际扶贫组织「乐施会」（Oxfam）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后不平等日趋严重，大部分国家却未能因应这种「危险」现象。

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乐施会探讨政府在疫情头2年因应不平等采取的行动和政策，公布「减少不平等承诺指数」（Commitment to Reducing Inequality Index； CRI Index）。

这份两年1次的研究指出：「疫情让全球不平等状况更增，在这种疾病及其深远经济冲击影响下，受害最深的是最贫穷的国家。」

「2022年CRI Index清楚显示，全球多数政府未能减缓不平等增加的危险现象。」

「乐施会」在其称为「1个世纪全球最大卫生紧急状况」的疫情发生后，于2020至2022年间，评估161个政府作为。

半数国家删减社会保护支出，70%删减了教育经费。

疫情封城导致消费者支出减少，从而让税赋收入降低。

161国中，143国未向富人课徵更多税，11国还调降他们的税率。

但研究表示，有1小群国家逆势而行，采取「明确行动」对抗不平等，这少数国家「让其他国家自惭形秽」。

乐施会还发现，有2/3国未依照国内生产毛额（GDP）调高基本薪资。

乐施会根据这些政府在社会支出、课税和劳工3个领域的行动与政策进行排名，在对抗不平等方面，挪威是表现最好的政府，其次依序为德国、澳洲、比利时、加拿大。法国排名12，英国14。

© 2022 AFP