俄飞弹如雨般攻击乌克兰 恐掀起更大一波难民潮

（法新社日内瓦10日电） 联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）今天警告说，俄罗斯飞弹如雨般袭击乌克兰首都基辅和其他城市，将迫使更多民众逃离家园。

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莫斯科今天稍早对乌克兰发动了数月来最大一波攻击，以报复连接俄罗斯本土和克里米亚半岛（Crimean peninsula）的重要桥梁周末发生爆炸事件。

这座大桥是克里姆林宫2014年并吞克里米亚的象徵。

联合国难民事务高级专员格兰迪在日内瓦对媒体说：「今天在乌克兰发生的恐怖情事…不可原谅。」

他说：「在乌克兰许多城市，平民、住宅…以及非军事基础设施都无端遭遇轰炸，意味战事变得更加严峻，平民处境越来越艰困。」

「我担心最近几个小时发生的事件，会造成更多人流离失所。」

自俄罗斯于2月24日全面入侵乌克兰以来，欧洲各地已写下超过760万名乌克兰难民纪录。尽管其中有些人已经返家，仍有超过420万名乌克兰人在欧盟国家登记临时保护身分。

据联合国国际移民组织（IOM）表示，在饱受战争蹂躏的乌克兰境内，还有近700万人无家可归。

格兰迪说，在今天的攻击事件后，料将见到乌克兰境内会出现一波大逃亡；基辅当局表示，这次攻击造成至少14人丧命，近100人受伤。

格兰迪在联合国难民署（UNHCR）享有盛誉的南森难民奖（Nansen Award）颁奖典礼场外表示：「我的预测是…大家将看到乌国境内出现一波民众流离失所的浪潮。」今年南森难民奖颁给了德国前总理梅克尔（Angela Merkel）。

格兰迪说，乌克兰目前情势「非常不稳定」。「有些人逃离了几个小时，以躲避炸弹攻击…然后设法回家。」

他说，随着战况变得更加严峻，民众再也无法取得暖气或食物。「我担心人民流离失所的危机将会持续更长时间。」（译者：纪锦玲）

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