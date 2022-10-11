力争推翻网路诽谤判决 菲国和平奖得主上诉最高法院

（法新社马尼拉11日电） 菲律宾籍诺贝尔和平奖得主瑞萨（Maria Ressa）被控网路诽谤，并遭法院定罪。她的律师今天宣布，在二审上诉以失败告终后，瑞萨将继续向菲国最高法院提出上诉。

广告 继续浏览后续

瑞萨于2020年被定罪，如今向上诉法院提出重新考虑判决的请求又遭驳回，她的律师认为此一决定「令人失望」。

59岁的瑞萨和前同事小桑托斯（Rey Santos Jr）被定罪后，面临漫长的刑期，她参与创办的新闻网站Rappler矢言奋战到底。

瑞萨的律师在声明中表示，今天公布的上诉驳回决定「无视宪法和刑法基本原则，同时也罔顾呈堂证据」。

「瑞萨和小桑托斯将把这些问题提交到最高法院，我们会要求最高法院检讨并扭转判决。」

瑞萨一向大力批评今年6月刚卸任的前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）和他于2016年发起的扫毒大战。媒体权利倡议人士认为，瑞萨和Rappler因此惹来一连串刑事控诉、调查和网路攻击。

瑞萨与俄罗斯「新报」（Novaya Gazeta）总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）因长年捍卫言论自由，同获2021年诺贝尔和平奖。

瑞萨表示，她今天遭受的最新一次司法打击「提醒大家，向当权者究责的独立媒体有多重要」。

她在声明中说：「即使面临来自各方不断的攻击，我们仍会持续把焦点放在我们最拿手的事情上，也就是新闻。」

上诉法院在判决书中表示，瑞萨方面提出重新考虑判决的请求「毫无理据」，因为其中提到的问题「已讨论完毕并彻底解决」。

© 2022 AFP