北溪天然气管线外泄案 瑞典拒让俄罗斯参与调查

（法新社斯德哥尔摩10日电） 北溪（Nord Stream）天然气管线外泄的调查正在进行，瑞典今天表示，调查不会让俄罗斯参与。

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西方国家因俄罗斯侵略乌克兰而对俄国祭出制裁，俄罗斯疑似为了报复，切断对欧洲的天然气供应。从俄罗斯通往德国的北溪1号和2号（Nord Stream 1and 2）天然气管线，一直是地缘政治紧张局势的焦点。

北溪1号、2号管线目前皆未运作，但在疑似遭到人为破坏前，管线中都还有天然气。两周前发现的4处泄漏点都位于波罗的海、丹麦波荷木岛（Bornholm）外海。

在瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）发出声明前，俄罗斯曾要求参与相关调查。

安德森在记者会中说：「在瑞典，我们的初步调查是保密的，这当然也适用于本案。」

她表示，由于泄漏地点位在国际水域，即便属于瑞典专属经济区，俄罗斯仍可前往相关地点察看。

她告诉记者：「我们现已解除禁令，其他船只都可前往该地区，这是规定。」

不过，安德森提到，除了瑞典的调查外，还有一个在欧洲联盟（EU）框架下的「联合调查小组」。

安德森表示，俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）来信，要求让莫斯科和俄国能源巨擘「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）参与调查，瑞典政府正对此做出回应。

4处天然气外泄的地点，有两处位于瑞典专属经济区，另外两处则在丹麦辖内

瑞典当局上周封锁泄漏点附近区域，以进行调查。

率领瑞典安全局（SAPO）展开调查的瑞典检察官朱维斯特（Mats Ljungqvist）6日表示：「在案发现场的调查，让人更加怀疑（天然气管线）遭到人为严重破坏的可能。」

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）9月底表示，他们「已通知俄罗斯」将展开这项调查。

库服特告诉瑞查新闻社（Ritzau）说：「但我们不打算与俄罗斯分享调查结果，我们会挖掘真相，且正在与盟邦合作。」

美国和俄罗斯都否认须为外泄事件负责。

© 2022 AFP