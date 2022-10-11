塔利班枪击事件届10年 马拉拉二度重返巴基斯坦

（法新社喀拉蚩11日电） 2014年诺贝尔和平奖得主马拉拉（Malala Yousafzai）今天回到祖国巴基斯坦，探访遭逢世纪洪灾的灾民。10年前，她在巴国上学途中遭遇武装组织塔利班（Taliban）枪击，所幸生还。

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法新社报导，2012年10月9日，当时年仅15岁的马拉拉力倡女孩受教育的权利，招来巴基斯坦塔利班的攻击，以致她头部中弹。巴基斯坦塔利班与阿富汗塔利班并无隶属关系，但有一样的意识形态。

之后，马拉拉被送到英国治疗，痊愈后继续在全球提倡女孩受教权，并于2014年成为历来最年轻的诺贝尔和平奖得主。

马拉拉遭遇攻击后，曾重返巴基斯坦一次，这次抵达南部大城喀拉蚩（Karachi），是她第二次回到祖国，距离当年枪击案10年又2天。她将从喀拉蚩前往洪灾灾区。

马拉拉基金会（Malala Fund）在声明中表示，她这趟行程目的是「帮忙维持国际上对于巴基斯坦洪灾冲击的关注，强化对关键人道援助的需求」。

巴基斯坦今年夏天的灾难性洪水淹没了多达1/3国土，800万人流离失所，正面临卫生危机。这场洪灾估计造成280亿美元的损失。

马拉拉的家乡在史瓦特河谷（Swat Valley）的明哥拉（Mingora），在她返回祖国的同时，她母校的学生正加入罢课行动，抗议当地暴力现象与日俱增。

巴基斯坦塔利班曾在史瓦特河谷进行多年的叛乱活动，直到2014年西北部一波大型军事镇压行动，才让这个地区恢复安全。然而，自从邻国阿富汗的塔利班去年重掌政权，史瓦特河谷的暴力活动有复燃迹象。

© 2022 AFP