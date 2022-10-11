官员：艾尔段蒲亭本周面商

（法新社伊斯坦堡11日电） 土耳其总统艾尔段本周将在哈萨克首都阿斯塔纳举行的高峰会，与俄罗斯总统蒲亭场边会晤。安卡拉今天呼吁俄罗斯、乌克兰尽快达成可行的停火。

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土耳其官员起先表示，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）、蒲亭（Vladimir Putin）将于明天会晤，不过后来改口说，根据最新行程安排，两人很可能13日会面。

官员说，艾尔段排定明天飞往阿斯塔纳（Astana），与哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）会谈。

克里姆林宫方面随后表示，蒲亭与艾尔段的会商排定于13日，将商谈乌克兰议题与土俄双边关系。克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾说，两位领导人可能会商讨土耳其提案，由安卡拉主持，让俄罗斯与西方国家就乌克兰问题展开会谈。

土耳其与两个黑海邻国俄罗斯、乌克兰关系友好，在乌克兰冲突中一直保持中立。

俄罗斯昨天对乌克兰各地进行大规模攻击，造成至少19人丧生、逾100人受伤，艾尔段对此迄无评论。

土耳其外交消息人士指出，上述攻击发生后，土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）曾进行电话会商。这名消息人士未就此详述。

艾尔段上个月也曾在乌兹别克的区域高峰会期间与蒲亭场边会晤，他仍然希望撮合蒲亭与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和谈。尽管俄、乌都无意于此，土耳其官员坚称此举是必要的务实作法。

北大西洋公约组织（NATO）成员土耳其一直避免加入西方国家对俄罗斯进行制裁。

艾尔段试图于明年6月总统大选前稳定土耳其经济，此刻热衷于加强对莫斯科贸易关系。

安卡拉上个月屈服于美国压力，证实仍有3家土耳其银行「扯后腿」，支援俄罗斯金融卡支付系统。

华府数周以来对安卡拉的警告日益严厉，要求要不限制对俄经济关系，否则自身恐将面临制裁威胁。

© 2022 AFP