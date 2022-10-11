德国寻求G7联手行动 降低能源价格

（法新社柏林11日电） 德国总理萧兹今天表示，他将在七大工业国集团（G7）今天召开视讯峰会时，寻求集结各国领袖采取联合行动降低能源价格。

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由于俄罗斯在侵略乌克兰后缩减对外能源供应，导致能源价格大涨，在欧洲和其他地区引发剧烈危机。德国因严重依赖俄国能源供应，因此格外受到冲击。

萧兹（Olaf Scholz）在德国首都柏林举行的德国机械与建厂工业协会（VDMA）大会发表演说时强调，化石燃料价格必须「降低到得以为继的水准」，但「这并非德国、甚至整个欧洲联盟（EU）单方面行动可以达成」。

萧兹表示：「我们必须与其他（能源消费国）组织合作行动，不仅适用于欧洲，也适用于例如日本和韩国，因为当地市场上的能源价格远高于他们可承受的水准。」

「这是为何我下定决心，要让所有国际会议讨论相互责任这项议题。包括我们今天在G7框架下开会时，以及在欧盟开会时，都将进行相关讨论。」「我们需要一套协商过的程序，好让价格返回合理水准。」

G7包含美国和加拿大等能源出口国，两国的化石燃料正成为德国等进口国争取目标。尽管美国为了协助填补俄罗斯造成的缺口，已经加紧对欧洲的供应能源，但德国上周指责美国收费过高。（译者：张正芊）

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