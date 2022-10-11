德网路安全首长与俄情报机构有联系 恐遭革职

（法新社柏林10日电） 德国联邦资讯安全局（BSI）局长萧恩波姆（Arne Schoenbohm）传出与俄罗斯情报部门有联系，恐将因此遭到撤职。

广告 继续浏览后续

政府消息人士今天告诉法新社，在媒体报导萧恩波姆曾与俄罗斯情报机构有过接触后，德国政府打算将他撤职。德国内政部表示，正认真对待相关报导，且将展开全面调查。

德国多家媒体称，一个名为「德国网路安全理事会」（Cyber Security Council Germany）的协会2012年在柏林成立，萧恩波姆是创办人之一。该协会的主要工作是针对网路安全议题，向企业、政府机构和政策制定者提供建议。

有报导指「德国网路安全理事会」隶属一家德国公司，而该公司又是一家俄罗斯网路安全公司的子公司，该网路安全公司则是由一名前苏联情报机构国家安全委员会（KGB）员工所创办。

这个协会目前因涉及与俄罗斯情报部门有联系而受到严厉批评。德国第二电视台（ZDF）一个热门节目调查称，萧恩波姆仍与该协会保持联系。

德国「商报」（Handelsblatt）报导称，政府内部对这些指控「大为恼火」，德国内政部「正在研究如何处理这种状况的所有选项」。

「德国网路安全理事会」今天在其网站发布声明，否认相关指控，称这些指控「很荒谬」。

德国近年来一再指控俄罗斯从事网路间谍活动。德国国会下议院联邦议院（Bundestag）电脑网路2015年遭到攻击陷入瘫痪，修复期间议会被迫断网数天。当局称这是俄罗斯骇客干的，俄方则否认支持这类活动。这是迄今最受人瞩目的案例。

俄罗斯入侵乌克兰后，莫斯科与柏林之间关系更趋紧张。德国联邦资讯安全局已警告，德国企业、个人和重要基础设施正面临俄罗斯网路攻击的风险。

© 2022 AFP