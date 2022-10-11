日本重启免签自由行 观光客乐喊：梦想成真

（法新社东京11日电） 日本因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情实施2年半严格限制后，今天总算重新向观光客大开国门，当局期盼疲软的日圆能吸引大批观光客涌入，以提振经济。

广告 继续浏览后续

上午10时左右，来自以色列、法国和英国的观光客已蜂拥而至。

69岁退休人士布罗什汀（Adi Bromshtine）从以色列来到东京羽田机场，她表示：「这个梦想等了好久、好久才成真。我们在疫情爆发前就开始规划了，一直等到现在。」

同样从以色列出发的22岁学生加利里（Itay Galili）说，他一直密切关注日本重开国门的消息。他告诉法新社：「我一听说日本将于11日重新开放，就开始计划。机票很贵…但任何价格都值得。」

日本自疫情大流行初期就关闭国门，甚至一度禁止外国居民回到日本，直到最近才开始谨慎地重新开放。

日本6月起开放观光客以有导游陪同的团体方式旅游，后来进一步放宽规定，允许没有导游陪同的团客入境。

日本今天开始对来自68个国家和地区的旅客恢复免签证入境措施，同时取消入境人数上限，并终止跟团旅游的规定。

但也有一些规定继续实施，例如观光客必须出示疫苗接种证明，或出发前3天内的COVID-19病毒检测阴性报告。

疫情爆发前，日本政府原本有望在2020年实现访日游客达4000万人次目标。东京奥林匹克运动会原本也应于那一年举行，但受疫情影响而延至2021年。

日本2019年接待了多达3190万人次的外国旅客，写下新高纪录，但2021年骤降至25万人次。

对游客而言，日圆疲软是另一项重大改变。目前美元兑日圆汇率徘徊在145日圆上下，是20年来未见的水准。

日本政府已不得不进行一次干预以支撑日圆汇率。首相岸田文雄说，希望日圆疲软能成为国门重启时吸引观光客的因素之一。

旅行社认为，赴日旅游的需求肯定不缺。

位于巴黎的旅行社「目的地日本」（Destination Japan）人员表示，自9月日方宣布规划重启国门以来，「我们已完全被淹没，来不及处理所有订单」。

© 2022 AFP