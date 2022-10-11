欧盟延长乌克兰难民保护计画至2024年

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟今天宣布将乌克兰难民保护计画延长至2024年，若有人决定返回乌国，也可保留他们的临时保护身分。此外欧盟还推出新的线上工具，要协助乌克兰人找到工作。

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欧盟内政事务专员约翰松（Ylva Johansson）说，欧盟境内的乌克兰人若选择返回祖国，只要通知相关欧盟国家，就可保有难民身分。

欧盟这项措施是在俄罗斯今天针对基辅等乌克兰城市发动一连串飞弹攻击之前就已决定。这波攻击击中许多民用设施，迫使当地民众仓皇寻找掩护。

约翰松告诉记者，目前有420万名乌克兰人在欧盟计画下得到临时保护身分，这让他们有权在任何欧盟国家境内生活和工作，并享有住房和就学援助。

俄罗斯今年2月底入侵乌克兰，欧盟即于3月4日启动这项计画，原本规划运作一年至明年3月，必要时可延长。约翰松如今宣布，这项计画「将持续实施到至少2024年3月」。

她还说，计画原本规定临时保护身分会在当事人返回祖国之际终止，现已修正。

她说：「我们决定，各位返回祖国时，无须注销在（欧盟）成员国取得的临时保护身分，可以保留。唯一要做的事，是通知所在成员国的国家或地方当局，各位要返回乌克兰的心意。」

© 2022 AFP