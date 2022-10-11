欧盟报复 将尼加拉瓜代表列不受欢迎人物

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟今天宣布将尼加拉瓜驻欧盟代表列为「不受欢迎人物」，以报复尼加拉瓜先前驱逐欧盟驻尼国大使穆什海特（Bettina Muscheidt）。

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欧盟声明表示：「这是对尼加拉瓜政府9月28日宣布欧盟驻尼加拉瓜大使为不受欢迎人物的对等回应。欧盟认为尼加拉瓜这项决定没有根据。」

美国指称尼加拉瓜人权急剧恶化，已有数十名政治反对者、学生和记者入狱；尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的左翼政府为此面临外交压力。

欧盟声明说，欧盟重申维持对尼加拉瓜人民的承诺，继续捍卫民主、法治和人权。

声明还表示：「尼加拉瓜当前的政治危机，应该透过政府和反对派之间的真诚对话来解决。」

奥蒂嘉2021年底在大选中赢得连续第4个总统任期，欧盟和美国今年1月便加强对尼国制裁；西方国家称呼那是一场「骗局」选举。

欧盟制裁的对象包括一些被控破坏尼国民主与人权的人，例如奥蒂嘉的妻子兼副总统穆丽优（Rosario Murillo）和他的一个儿子。

穆什海特遭奥蒂嘉政府列为「不受欢迎人物」后，于10月初离开尼加拉瓜。

尼加拉瓜还禁止荷兰驻中美洲大使毕伦（Christine Pirenne）入境，并在9月30日宣布与荷兰断交，称荷兰为「干预主义者」和「新殖民主义者」。（译者：纪锦玲）

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