美国贩运枪枝泛滥 墨西哥再对制造商提告

（法新社墨西哥市10日电） 墨西哥向美国枪枝业者提告，索赔100亿美元的案件，上个月遭美国麻州法院驳回；墨西哥当局今天再因枪击事件频传，对美国枪枝制造商提起第2次诉讼。

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墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，当局向与墨国边境相邻的美国亚利桑那州提出新诉讼，企图制裁5家经销商，因为他们贩售的枪枝被用在墨国数起严重犯罪中。

厄伯拉特于发布在社群媒体的影片中说：「确实存在武器贩运问题，众所周知，这些武器都是要销往我国。」

他补充道，假如美国希望墨西哥在打击毒品的战争上与他们合作，「我们也希望他们帮助我们，减少对我们造成极大伤害的武器流入墨西哥」。

墨西哥外交部表示，向美国亚利桑那州土桑（Tucson）联邦地方法院提出的诉讼，锁定Diamondback Shooting Sports、SNG Tactical、Loan Prairie、Ammo A-Z和Sprague's Sports等5家公司。

墨西哥2021年8月首度对美国9家枪枝制造商和2家经销商提出诉讼，因为墨国认为这些公司的「疏忽和非法」交易，助长墨国毒品贩运和暴力问题。

然而，美国波士顿一名法官今年9月30日裁定，墨西哥的主张未能压过美国国会2005年通过「合法交易枪械保护法」（Protection of Lawful Commerce in Arms Act）为枪枝制造商所提供的广泛保障。

墨西哥虽严格管控武器销售，让它们几乎不可能合法取得，但与枪枝有关的暴力犯罪仍普遍存在。

根据墨西哥政府的资料，每年有超过50万件武器从美国贩运到墨国。

墨西哥自2006年出动军队打击毒品贩运以来，共发生逾34万起谋杀案，其中多半与犯罪集团有关。

© 2022 AFP