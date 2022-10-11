降低碳排 纽西兰将开徵牛羊「排气税」

（法新社威灵顿11日电） 纽西兰今天公布一项应对气候变迁的计画，要求畜牧业者为牲畜打嗝、放屁排放出的温室气体缴税。这项争议计画随即引起业者反弹。

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法新社报导，纽国总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，上述徵税计画将成世界首例。

纽国620万头乳牛自然排放的气体是该国最大的环境问题之一。

这项计画将让畜牧业者为动物排放的气体付费，包括乳牛放屁和打嗝时排出的甲烷气体，以及牲畜尿液中的一氧化二氮（nitrous oxide）。

阿尔登告诉业者，他们应可透过针对气候友善型产品收取更多费用，来回收成本。

她说，这项「务实的提案」将减少农业碳排，同时透过提升纽国「出口品牌」，让农产品更具永续性。

纽西兰政府希望明年可完成相关立法，并在3年内引入相关税制。

不过，由于纽国将在15个月内举行大选，这项法案可能会让阿尔登在农村选票上付出代价，因为农民已开始谴责这项计画。

代表纽国牛羊畜牧业者的组织Beef + Lamb New Zealand批评，政府的计画并未考虑到先前已经实施的乡村地区减排措施。 该组织主席莫里森（Andrew Morrison）说，当局必须了解，「纽西兰农民的土地上有超过140万公顷的原生森林，这些森林正在吸收碳。」

© 2022 AFP