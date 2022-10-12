乌克兰告诉法国：给我们更多大炮来证明你爱我

（法新社巴黎12日电） 乌克兰国防部今天在推特发布一支41秒长的影片，内容像是写给法国的一封情书，浪漫地呼吁对方运送更多大炮给乌克兰，以对抗俄罗斯的侵略。

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影片以经典法文歌「Je t'aime..moi non plus（我爱你..我并不爱你）」作为衬乐，乌克兰国防部以此罕见的方式在其官方推特帐号上表达诉求。

法新社报导，这支影片发布的时机点，就在俄罗斯近日频频对乌克兰发动致命飞弹袭击、基辅呼吁西方国家协助其增强防空能力之际。

影片开场先是出现一串字幕，上面写道：「浪漫的展现有很多种形式」，接着接连出现玫瑰花、牛奶巧克力、还有塞纳河畔（Seine river）夕阳的美景。

影片约10秒处再出现一行字幕：「但是如果你们真的想赢得我们的芳心」，紧接着就出现大炮开火画面，字幕接着写道：「没有什么比155公厘高机动性自走炮更好的了。」

这支以法文为主的影片感谢法国支持。影片近尾声时出现法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）两人掰手腕的照片，这是今年6月马克宏访问基辅时所拍摄，影片最后以英文字幕「请给我们更多（武器）」，配上法国蓝白红国旗背景收尾。

© 2022 AFP