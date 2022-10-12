俄将Meta列恐怖组织名单 人权律师：使用旗下程式有风险

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯今天把美国社群媒体巨擘Meta列入「恐怖主义和极端主义」组织名单，着名人权律师提醒使用Meta应用程式可能面临的风险。

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着名人权律师契科夫（Pavel Chikov）表示，俄方最新举措「本身并未真的改变任何事情」，不过有鉴于「检察官正积极主动行事」，此事提醒了使用Meta应用程式相关的风险。

在通讯软体Telegram方面，契科夫表示用户可能因为提及Meta但对于在Meta活动的禁令没有免责声明，或展示任何Meta组织的logo标志，就有可能遭到起诉。

根据契科夫所言，在Meta上投放广告的俄罗斯公司也可能因为参与「极端主义组织」的活动而遭到指控。

这项禁令的适用范围不包括热门通讯应用程式Whatsapp。

Instagram在俄国特别受欢迎，曾是广告和销售的一大平台。

全球有数以十亿计用户使用Meta旗下应用程式。

俄方今天这项决定，等于将Meta和右翼民族主义团体及外国恐怖主义组织列入同一名单，名单中包括塔利班（Taliban）和俄国反对派组织。

© 2022 AFP