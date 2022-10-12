克里米亚大桥爆炸 俄国逮捕8名嫌犯

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯联邦安全局（FSB）今天发布声明指出，针对8日发生的克里米亚大桥爆炸，当局已拘捕8名嫌犯，当中包括5名俄罗斯人和3名乌克兰和亚美尼亚公民。

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俄罗斯联邦安全局在声明中说，这起「恐怖攻击」是由乌克兰特勤单位策划，炸药藏在塑胶袋卷轴内，8月由乌克兰敖德萨港（Odessa）运出，先经过保加利亚、乔治亚和亚美尼亚后，才进到俄罗斯。

声明说，一辆挂着乔治亚车牌的卡车在4日运载这些炸药进到俄罗斯，并在6日，也就是爆炸发生前2天，抵达俄国南部城市克拉斯诺达（Krasnodar）。

8日当天，连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的克赤大桥（Kerch Bridge）发生爆炸，并引发熊熊大火，桥上公路和铁路被炸毁，同时造成3人死亡。

乌克兰官方并未证实参与此案，但部分乌克兰官员庆祝大桥损毁。

俄军10日起对乌克兰数座城市发动大规模飞弹攻击，造成至少19人死亡、超过100人受伤。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）当天在国家安全会议（Security Council）开会时说，这些攻击是为了报复克里米亚大桥爆炸。这场会议透过电视播出。

2018年克赤大桥通车时，蒲亭亲自出席典礼。俄国透过这座桥输送物资给在乌克兰南部作战的俄军，对侵乌军事行动的后勤工作相当重要。

© 2022 AFP