对抗俄狂轰滥炸 乌克兰寻求西方提供更多防空系统

（法新社布鲁塞尔12日电） 面对俄罗斯飞弹狂轰滥炸，乌克兰呼吁西方国家提供更多防空系统。乌国的西方支持者今天集会讨论，将此事列为「首要任务」。

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法新社报导，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）被问到他对基辅的支持者们在布鲁塞尔北大西洋公约组织（NATO）总部召开会议抱有什么期望时，仅回答「防空系统」几个字。

以美国为首的近50国代表今天在北约总部集会，北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）称，会议是为讨论如何增加对乌克兰的支持，在俄罗斯本周对乌克兰发动飞弹攻击后，加强防空成了当务之急。

史托腾柏格称，乌克兰城市遭到无差别攻击，平民遭杀害，重要民用基础设施被毁。这说明乌克兰迫切需要更多防空系统，「盟国已提供防空系统，但需要更多。需要不同类型的防空系统」。

由于乌克兰防空系统所剩不多，西方盟国正设法提供乌克兰更多先进的防空系统。乌克兰已收到第一套德国提供的IRIS-T防空系统。美国也正加速向基辅交付NASAMS反飞弹及反无人机系统，首批预计会在未来几周内送抵乌克兰。

© 2022 AFP