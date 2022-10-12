拜登：蒲亭是理性的人 但严重误判侵乌能力

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天表示，他相信俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是「理性的人」，却严重误判了他侵略乌克兰和压制乌国人民的能力。

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拜登在美国有线电视新闻网（CNN）专访中说：「我认为他是理性的人，但已严重误判。」

CNN报导，拜登和他的部会首长及西方盟国领袖在过去数个月持续争论蒲亭可能采取的下一步，而俄军近来在乌克兰战场屡屡挫败颜面尽失。拜登上周警告，世界自冷战以来首度处于核子「末日决战」风险中。

各国领袖力图预测蒲亭的下一步，蒲亭是否理性行动一直是他们激烈辩论的主题。然而拜登今天说，他相信蒲亭有理性，但这位俄国领导人针对乌克兰的目标很荒谬。蒲亭在2月开战时的演说讲得愤慨。

他当时以「非军事化」和「去纳粹化」为由，宣布对前苏联加盟国乌克兰采取「特别军事行动」，保护乌克兰境内讲俄语的人。

拜登说：「听听他说的，听听他在做出决定后发表的演说，他谈到这整个想法，认为他需要成为那个团结所有讲俄语民众的俄罗斯领导人。我的意思是，我就认为这没有道理。」

拜登进一步表示，蒲亭误以为乌克兰会屈服于俄罗斯的侵略，乌国人民的激烈抵抗证明了俄方误判。

拜登说：「我认为他的演说、他的目标是不合理的。我认为他以为自己会受到对方张开双臂欢迎，以为这是祖国母亲（Mother Russia）在基辅的家且他会受到欢迎，我认为他完全误判。」

© 2022 AFP