「推理女神探」女星安洁拉兰斯贝瑞过世 享寿96

（法新社洛杉矶11日电） 英国演员安洁拉兰斯贝瑞的家人宣布，在电视影集「推理女神探」中饰演作家兼侦探的女主角，因而成为家喻户晓大明星的安洁拉兰斯贝瑞今天辞世，享耆寿96岁。

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安洁拉兰斯贝瑞（Angela Lansbury）因为成为电视圈中最令人难忘的角色而名利双收，同时她也是享有巨大成功且获奖无数的舞台剧与电影演员。

根据美国各大媒体广泛引述的声明，安洁拉兰斯贝瑞的家人说：「安洁拉兰斯贝瑞女爵士的孩子们悲伤地宣布，他们的母亲在洛杉矶家中熟睡时安详过世…在她97岁生日前5天。」

安洁拉兰斯贝瑞逝世消息传出后，世界各地的名人纷纷表达哀悼，澳洲前总理滕博尔（Malcolm Turnbull）上传与表姊安洁拉兰斯贝瑞的合照，在推特（Twitter）发文说：「谢谢你，安洁拉，你这一生都在向全球散播欢乐与爱。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）也上传外太空星系「宇宙玫瑰」的照片，缅怀安洁拉兰斯贝瑞。

安洁拉兰斯贝瑞是在近60岁时，获得让她一举成名的角色：在轰动一时的电视影集「推理女神探」（Murder, She Wrote）中饰演推理作家兼业余侦探的女主角。

在横跨70多年的演艺生涯中，她在约60部影片中参与演出，并在百老汇（Broadway）一些最知名的音乐剧中担纲主角。

安洁拉兰斯贝瑞囊括6座金球奖（Golden Globes），也因为在美国戏剧圈贡献卓着，获得5座东尼奖（Tony Awards），并在2013年获颁奥斯卡（Oscar）终身成就奖。

但绝大多数观众最有印象的，是她在电视影集「推理女神探」中饰演揪出罪犯的务实中年寡妇佛莱彻（Jessica Fletcher）一角，这部影集1984年到1996年在美国电视上播出，并外销到数十个国家，让她成为全球家喻户晓的人物。

安洁拉兰斯贝瑞2016年曾说：「我觉得很惊喜，全球几乎每个地方都知道佛莱彻。他们把我当成摇滚明星看待。」

这部有264集的影集让她获得4座金球奖，也为她累积庞大财富，她每集片酬高达30万美元。

英国媒体报导，2017年在高龄91岁时，依旧充满活力的安洁拉兰斯贝瑞说，她想「再度」饰演佛莱彻一角。

© 2022 AFP