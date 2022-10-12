日本小型火箭升空出问题 首度发射失败

（法新社东京12日电） 日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）今天发射小型火箭「爱普瑟隆固态燃料火箭」（Epsilon Launch Vehicle）6号机，但升空过程发生问题遭空中引爆，是爱普瑟隆首度发射失败。

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爱普瑟隆6号机今天上午9时50分左右从日本鹿儿岛县内之浦宇宙空间观测所发射升空，但升空过程发生问题，控制中心决定手动破坏机体，今天发射宣告失败。

JAXA表示，因为判断火箭升空后无法安全飞行，所以送出破坏机体指令。JAXA将详细调查发生问题的原因。

JAXA今天对爱普瑟隆6号机送出破坏指令，是针对升空火箭发生异常无法控制、不知道火箭会飞到何处时，为了不让火箭掉落对人群或设施等造成危害，而在空中引爆的措施。

日本过去曾在1999年及2003年时，分别对H2火箭及H2A火箭传送破坏指令，不过这两种火箭都属液体燃料火箭，这次是首度在空中引爆属固态燃料火箭的爱普瑟隆6号机。

爱普瑟隆由JAXA研发，全长约30公尺，主要目的是以低成本发射小型人造卫星。爱普瑟隆6号机今天搭载了民间企业及大学等研发的8枚人造卫星，其中2枚为商业卫星，原订10月7日发射，因故延迟到今天发射。

这次是爱普瑟隆首度搭载商业卫星升空，外界关注能否有助正式加入目前需求逐渐升高的小型人造卫星商业市场，没想到结果以失败收场。

© 2022 AFP