缅甸对日本记者加判3年 共处10年监禁

（法新社仰光12日电） 外交消息人士告诉法新社，缅甸军政府今天以「违反移民法」的罪名，针对因拍摄反政变抗议而被捕的日本记者久保田彻处以额外3年徒刑。

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知情人士指出，闭门法庭今天也以贪污罪名，对遭罢黜的前文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）加判6年刑期，使这位诺贝尔和平奖得主的总刑期来到26年。

26岁的久保田彻7月遭到拘留，上周被判7年徒刑。日本大使馆外交官引述久保田彻律师的说法称，他今天又被加判「监禁3年」。

自从去年夺取政权以来，缅甸军政府持续镇压异议人士、打压新闻自由、逮捕记者和摄影师，甚至吊销广播执照。

久保田彻7月在仰光采访示威活动时，与另2名缅甸公民一起被捕。消息人士引述律师说法称，他今天出庭时看起来健康状况良好。

据FilmFreeway网站上的简介，久保田彻之前曾拍摄穆斯林少数族裔洛兴雅人（Rohingya）以及「缅甸难民和少数民族问题」相关纪录片。

继美籍缅甸裔记者内森貌（Nathan Maung）、美籍记者芬斯特（Danny Fenster）、波兰记者波恰加（Robert Bociaga），以及日本自由记者北角裕树之后，久保田彻成为在缅甸被捕的第5名外国记者；这些先前遭扣押的外籍记者最终都已获释并被驱逐出境。

今天宣判之前，军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）告诉法新社，久保田彻「暂时不会被驱逐出境」，但他未就此详细说明。

© 2022 AFP