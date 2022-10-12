美拟修订规范 外送员可能变正职

（法新社纽约11日电） 美国劳工部官员今天倡议修订工作规范，可能让Uber司机、美食外送员等零工工作者更容易被纳为享有企业福利的员工。消息一出，共乘平台Uber和Lyft股价应声收跌逾10%。

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美国总统拜登政府劳工部此举有意降低前总统川普政府所设，针对某人是否被视为员工而非约聘人员的认定标准。

与此同时，诸如共乘平台、美食外送服务等「零工经济」公司则力争维持现状。

根据拟议条文，新方案纳入许多因素，像是某人为该公司工作多久、公司对此人的控制程度，以及相关人员的工作内容对企业是否「不可或缺」等。

劳工部官员罗曼（Jessica Looman）在记者简报会中表示：「我们相信拟议的规范修订更可以保护工作者不会遭到错误分类，同时为那些聘用或准备聘用独立合约员工的企业提供一致作法。」

被归类为员工的工作者享有病假、加班费、医疗保险和其他福利，将使得依赖零工的美食外送服务、共乘服务等公司成本增加。

这项倡议需进行为期45天公众意见徵询期，代表不会造成立即性影响，但相关报导已经冲击到股价。

美国共乘平台Uber和Lyft股价收跌超过10%，而美食外送平台DoorDash也收跌约6%。

韦德布希证券公司（Wedbush Securities Inc.）分析师艾夫斯（Dan Ives）在给投资人的研究报告摘要中表示，尽管还不确定全国各地怎么看，「这无疑将会打击零工经济，也是Uber和Lyft这类公司的近忧」。

© 2022 AFP