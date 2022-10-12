若2024再对上川普 拜登：我相信能再次击败他

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天语带自信地说，若2024年总统选举再度对上川普，「我相信我能再次击败川普」。尽管拜登承认在他领导下，美国经济可能再次陷入衰退，他对胜选依然充满信心。

广告 继续浏览后续

不过，拜登并未说他将竞选连任。

现年79岁的拜登今天接受美国有线电视新闻网（CNN）专访，被问到他是否会在11月期中选举后宣布竞选连任，以及前总统川普是否是他考量连任的一项因素。

拜登2020年在各州选举人团和大选中都击败川普，川普落选后不实指控这次选举存在广泛的舞弊。

拜登3月在北大西洋公约组织（NATO）峰会向记者表示，他乐见川普再次成为他的对手。

飙升的通货膨胀、城市暴力犯罪率上升以及南部边境看似难以解决的移民危机，使得拜登的声势在去年遭受打击。但民调显示，拜登的支持率仍高于川普。

CNN询问拜登，对于那些认为他年纪太大不适合连任的选民，他有什么话想说。

拜登说：「请告诉我在近期历史中，有哪位总统的成就和我在过去2年做的一样多。这不是开玩笑。你可能不喜欢我做的事，但绝大多数的美国人都喜欢我做的事。」

「所以…重点在于你能不能胜任这份工作，而我相信我能够胜任。」

在这次广泛的访谈中，包括乌克兰战争和沙乌地阿拉伯主导的石油减产，预期将导致汽油价格再次飙升。拜登被询及，在经济成长前景看淡的情况下，他对经济有哪些担忧。

拜登淡化了经济衰退的可能性，但承认有可能出现「些微」下滑。

「我不认为会出现经济衰退，如果有的话，那也会是一次非常轻微的衰退，也就是只会略为下滑。」

© 2022 AFP