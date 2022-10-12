OPEC+决定减产 白宫：拜登将重新评估与沙乌地关系

（法新社华盛顿11日电） 沙乌地阿拉伯为首的产油国联盟和俄罗斯决定大幅减产后，白宫今天表示，美国总统拜登将「重新评估」美国与沙乌地的关系。

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石油输出国家组织（OPEC）由13个成员国组成，加上以俄罗斯为首的10个结盟油国组成OPEC+。OPEC+上周决定11月起每日减产200万桶原油，引发白宫不满，市场也担忧油价可能飙升。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）告诉CNN：「我认为总统已很清楚表明，这是一段我们需要继续重新评估、愿意重新审视的关系。」

柯比说：「当然鉴于OPEC的决定，我认为这就是他的立场。」

柯比还说，拜登「愿意与国会合作，思考未来（与沙乌地）的关系应该是何种样子」，不过他澄清说目前尚未开始正式讨论。

外界普遍认为OPEC+决定大幅减产，形同在外交上打脸美国，尤其拜登7月曾飞到沙乌地与王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）会面。沙乌地异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年惨遭谋杀后，拜登曾表示沙乌地应遭到国际唾弃。

此外，这项决定对于拜登所属的民主党来说时机敏感，美国11月期中选举在即，物价上涨成为共和党开炮的一大议题。

沙乌地为减产计画辩护，称OPEC+首要任务是「维持一个可以永续的石油市场」。

沙乌地外交部长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）今天告诉阿拉伯电视台，此举「纯粹是经济上的考量，并获得（组织）成员国一致同意」。

他说：「OPEC+成员采取负责任的行动并做出适当的决定。」

© 2022 AFP