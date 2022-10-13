俄允助赫松州居民撤离 欧盟警告蒲亭勿用核武

（法新社基辅13日电） 俄罗斯今天同意协助居民撤离遭俄国「并吞」的乌克兰赫松州，这是乌军反攻有成的迹象。与此同时，欧洲联盟（EU）则警告，若克宫使用核武，莫斯科的军队将遭「歼灭」。

广告 继续浏览后续

莫斯科今天决定协助民众撤离乌国南部的赫松州（Kherson）前，基辅政府昨天表示，已收复赫松州5个聚落。

俄国副总理胡斯努林（Marat Khusnullin）表示：「政府决定安排协助此区（赫松）居民离开。」

莫斯科扶植的赫松州占领区行政首长萨尔多（Vladimir Saldo）稍早呼吁俄罗斯介入，并建议居民「撤离到其他地区，以保护自己，免于遭到飞弹袭击」。

离境者将前往2014年被俄国并吞的克里米亚半岛（Crimea）和俄国南部地区。

基辅政府8月宣布在乌国南部发起反攻，且在不到一周内，就收复赫松州逾400平方公里的国土。

赫松市地近克里米亚，是俄军2月24日入侵乌克兰后，第一座沦陷的主要城市。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）隐晦威胁将诉诸核武来阻止继续在战场失利。对此，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）向克宫传达强而有力的讯息。

波瑞尔说：「蒲亭说他不是在虚张声势。他承担不起虚张声势。」

「对乌克兰发动任何核子攻击，都将得到一种答覆，不是核子的答覆，但会是一种来自军方、使俄军被歼灭的强力答覆。」

© 2022 AFP