北溪天然气管线泄露调查被排除 俄召3国大使抗议

（法新社莫斯科13日电） 北溪天然气管线泄漏事件正在进行调查，但俄国被排除在外。俄罗斯外交部今天表示，已经召见德国、丹麦和瑞典大使，表达莫斯科对此的「困惑」。

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俄国与德国之间的北溪（Nord Stream）1号与2号天然气管线发现多处泄漏点，使得自俄罗斯2月入侵乌克兰以来已紧绷的政治紧张情势雪上加霜。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）曾说，天然气管线泄露是「国际恐怖主义」所为，美国、波兰和乌克兰能从中获利。

俄国外交部发表声明表示，「近几天，俄国外交部召见德国、丹麦和瑞典驻莫斯科的外国使节代表」。 俄国总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）要求俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）及俄国「主管部门代表」，参与由柏林、哥本哈根与斯德哥尔摩发起的调查，却未得到官方回应，俄国外交部对此「表达困惑」。

俄国外交部表示，「与此同时，却有报导传出包括美国等其他国家参与了调查」。

俄国外交部告诉被召见的各国大使，如果俄国专家无法参与调查，「莫斯科将会认定这些国家有所隐瞒，或者是在掩护这些恐怖行动背后的肇事者」，并称俄国不会认同没有俄国专家参与的调查的「伪造结果」。

© 2022 AFP