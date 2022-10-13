北韩试射长程战略巡弋飞弹 展现战术核武打击力

（法新社首尔13日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩试射2枚长程战略巡弋飞弹，领导人金正恩对飞弹测试感到满意，称这再次成功展示北韩的战术核武打击能力。

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法新社报导，这是北韩一连串挑衅性武器测试的最新一次，这些动作已升高朝鲜半岛紧张状态，也加深外界对平壤可能进行2017年以来首次核试的忧虑。

北韩中央通信社报导，金正恩昨天亲自监督飞弹试射，这次飞弹在海洋上空飞行2000公里，还称飞弹击中预定目标但未详述是标靶为何。

根据报导，金正恩对这次飞弹试射「深感满意」，表示这次测试主要在提升部署于北韩人民军部队中，用于战术核武作战的飞弹战斗效率。

北韩本周表示，近期飞弹测试与模拟攻击南韩的「战术核武」演习有关。

北韩中央通信社报导，金正恩在昨天完成飞弹试射后指出，北韩须「扩大核战略武装部队的作战范围」。

根据报导，金正恩强调应集中全力不断推进发展国家核子作战武装部队。

金正恩在去年1月的重要政党会议中，将取得用于战场的较小、较轻战术核武列为首重要务，今年更矢言以可能的最快速度发展北韩核武力。

北韩上月将核武政策法制化，准许发动先发制人的打击，金正恩宣布北韩的拥核地位「不可逆转」，实际上终结针对其武器谈判的可能性。

自此之后，南韩、日本和美国加强联合军事演习，包括两度在这个区域部署美国核动力航舰，激怒视这类军演为入侵预演的北韩。

北韩中央通信社10日报导，为因应局势发展，北韩「决定在模拟实际战争下安排军演」，预演攻击南韩港口、机场和军事指挥设施。

北韩中央通信社报导，北韩军事单位参与「9月25日至10月9日期间战术核武操作军演，以查验和评估战争威慑和核反击能力」。

根据报导，金正恩也亲临视察这些军演测试。

报导还指出，北韩4日试射飞弹越过日本领空并让日本发出罕见撤离警告，是有关一种「新式地对地中程弹道飞弹」。

分析家说，北韩中央通信社就国家近期测试发表一系列声明，显示出平壤对近期美国为首的联合军演深感关切。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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