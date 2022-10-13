川普自创社媒Truth Social获Google批准上架

（法新社旧金山12日电） Google今天宣布，前美国总统川普自创的社群媒体应用程式（App）Truth Social保证符合平台的有害内容审核标准后，已获准在Google Play商店上架。

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法新社报导，川普在2021年国会大厦暴动后被禁止使用推特（Twitter），之后推出这款App，但由于缺乏审核用户自创内容（包括暴力威胁）的有效系统，这款App先前一直未获Google Play商店批准上架。Google Play商店为Android智慧型手机提供App内容。

Google表示，如今Truth Social已完成更新，以配合禁止发布反感贴文的政策，同时也设立了通报、删除不适当内容并封锁滥用者的有效系统。

Google发言人告诉法新社，「应用程序只要符合我们的开发者指南，包括可以有效审核用户自创内容和删除煽动暴力等令人反感的贴文，就可以在Google Play商店上架。」

Truth Social可在其网站或Google线上商店以外的其他线上平台提供其App。

川普媒体科技集团（Trump Media and Technology Group，TMTG）执行长透过声明表示，「很高兴能与Google合作，在他们的协助下，我们终于可以把Truth Social带给所有美国人，无论他们使用什么设备。」

TMTG于本月稍早宣布，使用韩国三星智慧型手机的美国用户现在可以使用Truth Social应用程式。三星手机有其专属App商店。

根据市场调研机构Counterpoint的数据，在美国智慧型手机市场中，三星的市占率约为30%。

© 2022 AFP