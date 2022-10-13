挪威天然气厂接获电话威胁 人员一度紧急疏散

（法新社奥斯陆13日电） 挪威警方今天表示，西部一座大型天然气加工厂今天接获电话威胁，一度紧急疏散工作人员。这座加工厂是英国的天然气重要供应来源。

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俄罗斯挥军攻打乌克兰，切断对西欧的天然气供应后，挪威成为欧洲主要天然气供应来源；在波罗的海的北溪1号和2号天然气输送管线疑似遭破坏后，挪威政府加强对国内石油天然气设施的安全保护。

挪威警方今天首先通报尼哈姆纳（Nyhamna）天然气加工厂出现不明情况。尼哈姆纳厂负责接收、处理和出口来自Ormen Lange天然气。Ormen Lange是挪威第2大离岸天然气田。

警方当时表示，已派遣人员前往现场，并未说明事件性质。

挪威警方稍后发布推文表示，现场状况已经厘清。

尼哈姆纳天然气加工厂所在地艾于克拉市（Aukra）市长尼尔森（Jorgen Nilssen）告诉法新社。该厂接获电话威胁。

这起事件一度导致尼哈姆纳天然气加工厂紧急疏散。这座加工厂由英国石油巨擘壳牌（Shell）代表挪威管线业者Gassco经营。

壳牌挪威发言人夏普兰（Jan Soppeland）稍晚告诉法新社，工作人员已返回工作，生产作业也恢复正常。

警方在声明中表示，已知威胁者过去也曾打过类似电话。

警方表示：「没有迹象显示威胁真实存在，因此，我们恢复正常。」

尼哈姆纳天然气加工厂透过北海海底长达1200公里的Langeled管线，供应英国所需天然气的20%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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