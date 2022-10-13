欧盟建议 波士尼亚成入盟候选国

（法新社布鲁塞尔12日电） 欧洲联盟执行委员会今天表示，将建议欧盟成员国给予巴尔干半岛国家波士尼亚-赫塞哥维纳入盟候选国地位。

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欧洲联盟执行委员会（European Commission）负责睦邻扩大事务执委瓦尔赫利（Oliver Varhelyi）对欧洲议会议员作出上述宣布后推文称：「鉴于波士尼亚-赫塞哥维纳已采取一些措施，本委员会建议欧盟理事会（European Council）授予候选国地位。」

如果目前有27个成员国的欧盟接受上述建议，波士尼亚-赫塞哥维纳将加入另外7国的行列，取得入盟候选国地位，这7国分别是土耳其、北马其顿、蒙特内哥罗、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和乌克兰。

由于布鲁塞尔会严格评估候选国的改革情况，入盟程序恐耗时数年。相关进程也可能陷入停顿，土耳其入盟案便是如此。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）告诉欧盟成员国大使：「今天我们提议授予波士尼亚-赫塞哥维纳候选国地位。」

但是她同时表示：「当然，这取决于候选国改革其经济和机构，朝着我们联盟前进。」

欧盟执委会表示，波士尼亚-赫塞哥维纳应该增进民主、国家机构职能、法治、整饬贪腐和组织犯罪，同时必须确保新闻自由并且投入移民管理。

布鲁塞尔担心，如果有意加入欧盟的巴尔干半岛国家入盟受挫，中国和俄罗斯等强权可能乘机而入，在当地扩大影响力。

塞尔维亚和俄罗斯维持友好关系，双方并在能源方面合作。塞尔维亚还对许多需要签证才能进入欧盟的国家公民实施免签证措施，相关国家公民有些人希望入境欧盟。

波士尼亚-赫塞哥维纳300万人口自从30年前毁灭性战争以来，一直面临民族分裂问题，至今仍区分为一个塞族实体和一个回教徒-克罗西亚联邦（Moslem-Croat Federation），但两者间仅以权力微弱的中央政府机关维系。

© 2022 AFP