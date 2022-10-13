美阴谋论者造谣枪击案是骗局 陪审团判赔近10亿美元

（法新社华盛顿12日电） 美国极右翼阴谋论者琼斯不实声称2012年桑迪胡克小学枪击血案是「骗局」，陪审团今天命令支付近10亿美元赔偿金。

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枪击惨案发生地康乃狄克州的陪审团裁决，向琼斯（Alex Jones）提起诽谤诉讼的8名桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）罹难者家属与一名联邦调查局（FBI）探员可获得9亿6500万美元（新台币307亿美元）赔偿金。

书记官宣读判赔赔偿金时，到法庭旁听的数名受害者家属低声啜泣。琼斯则没有出席。

舍拉克（Bill Sherlach）说：「这证明了网路不是蛮荒之地，你的所作所为都会有后果。像琼斯那样的人，必须反思他们要说的话以及该如何说。」他的妻子在桑迪胡克小学枪击案中丧命。

身为资讯战（Infowars）网站创办人兼热门广播节目主持人的琼斯，在枪击案罹难者家属提起的数起诽谤诉讼中被判负有责任。发生在康乃狄克州新镇（Newtown）的枪击案造成20名孩童与6名老师死亡。

48岁的琼斯多年来在他的节目上声称，桑迪胡克小学枪击案是枪枝管制运动人士「策划」的骗局，罹难学童的父母是「危机演员」，但他后来改口称枪击案「百分之百确有其事」。

桑迪胡克小学家属坚称，琼斯有能力影响数以千计追踪者的想法，他散播的谎言与否认事实的说法，真的让他们受到情绪创伤。琼斯也遭控从他在网站上贩售的数项产品中牟利。

德州陪审团上月命令琼斯支付近5000万美元赔偿金给赫斯林（Neil Heslin）与路易斯（Scarlett Lewis），这对夫妇的6岁儿子杰西（Jesse）遭桑迪胡克小学枪击案的20岁枪手击毙。

最新的审判是在康乃狄克州华特柏瑞（Waterbury）举行，距离新镇不到30公里。

由6人组成的陪审团裁决，琼斯须就诽谤、造谣与造成情绪困扰，向15名原告支付赔偿金，最低为2800万美元，最高为赔给派克（Robbie Parker）的1亿2000万美元。派克的6岁大女儿艾蜜莉（Emilie）在桑迪胡克小学枪击案中丧生。

因应桑迪胡克小学枪击案的FBI探员艾尔登柏格（William Aldenberg）与罹难者家属一同向琼斯提出诉讼，获赔9000万美元。

© 2022 AFP