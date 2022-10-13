联合国大会谴责俄国 非法吞并乌克兰领土

（法新社纽约12日电） 联合国大会（UN General Assembly）今天以压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯非法吞并乌克兰部分领土。美国总统拜登表示，投票结果已向莫斯科当局发出「明确讯息」。

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联合国大会以143国赞成、5国反对的票数通过决议，尽管美国采取重大外交努力寻求对莫斯科的明确谴责，但中国、印度、南非及巴基斯坦等35国仍弃权。

这项决议「谴责俄罗斯联邦在国际认可的乌克兰边界内举行其所谓公投」，并谴责俄国总统蒲亭上个月宣布试图非法吞并乌克兰4个州。

决议也呼吁所有联合国成员及国际组织，切勿承认俄国宣布的任何边界变化，并要求莫斯科当局「立即无条件撤销」所做的决定。

拜登在白宫声明中指出，投票结果显示俄国「不能把一个主权国家从地图上抹去」。

声明指出：「俄国攻击『联合国宪章』（UN Charter）核心原则的举动，正在破坏国际和平与安全的基础，所有人都很清楚这场冲突的利害关系，世界已经发出了明确的讯息来回应。」

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）敦促所有国家发出一个讯息，即世界「不会容忍以武力夺取邻国的土地。」

她说：「今天是俄国入侵乌克兰，明天可能就是另一个国家的领土受侵犯，下次可能就轮到你，你会对联合国大会有何期待？」

这次联合国大会的投票结果，与3月谴责俄罗斯入侵乌克兰时大致相同，但反对俄国的多了2票。

在今年3月弃权的孟加拉、伊拉克和塞内加尔，这次都投票赞成谴责俄国。

美国在说服南非和印度花费了特别大的努力。尤其印度与美国的伙伴关系日益成长，同时和俄国在历史上的关系密切。印度拥有联合国安全理事会（UN Security Council）非常任理事国席位，在安理会表决谴责俄国时投弃权票。

© 2022 AFP