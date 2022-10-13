英国首相面临新困境 党内部分议员酝酿逼宫

（法新社伦敦13日电） 四面楚歌的英国首相特拉斯（Liz Truss）正面临新的困境。保守党内部一位知名人士透露，党内部分议员正酝酿支持曾与她竞争相位的2名对手，以取代她的位置。

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前议员兼政治部落格「保守党之家」（ConservativeHome）编辑古德曼（Paul Goodman）告诉英国广播公司（BBC）：「各式各样的人都在谈论各种可能性，因为保守党后排议员正四处寻找可替代（财政大臣）夸腾（Kwasi Kwarteng）、甚至是（首相）特拉斯的人选。」

古德曼指出，特拉斯就任首相不到40天，「各式各样的名字都被抛出」，以取代这个陷入困境的领导人。

全球线上民调业者「舆观」（YouGov）9月30日公布的民调显示，保守党的支持率已落后工党达33个百分点。这让保守党议员相当震惊。

这项民调是工党自前首相布莱尔（Tony Blair）1998年初就任后，再次取得如此大幅度的领先。

古德曼说，党内热烈讨论的人选包括在党魁之争中被特拉斯击败的前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）、国际贸易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），「甚至还包括（7月甫卸任的前首相）强生（Boris Johnson）」。

特拉斯昨天告诉国会议员，她「绝对」会致力维持当前的支出。

但由于汇率、债券和其他市场都被小额预算案中减税计画的额外贷款吓到，人们越来越担心她削减政府部门预算，回到10年前不受欢迎的撙节政策。

特拉斯是保守党7年内的第4任首相。前首相强生政府因一系列丑闻引发抗议，强生本人则于7月被迫辞职。（译者：施施/核稿：陈政一）

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