英蛇蝎护理师连续杀婴 律师痛批顽固蓄意又残忍

（法新社伦敦12日电） 英国法院今天开庭审理蛇蝎护理师连续杀婴案。本案多名受害者中的1名女婴遭到被告女护理师4度下毒手才丧命。报导指出，她后来还寄卡片向这名女婴的父母表达慰问。

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莱比（Lucy Letby）被控于2015年6月至2016年6月间在英格兰西北部城市彻斯特（Chester）的彻斯特伯爵夫人医院（Countess of Chester Hospital）谋杀这名女婴和其他6名婴儿。

这段期间，她还涉嫌在同一个新生儿病房试图谋杀另外10名婴儿。

律师强生（Nick Johnson）表示，即便综观整起案件，该名女婴之死也可谓相当「极端」。法庭以「1号婴儿」（Child I）称呼这名受害女婴。

检察官告诉曼彻斯特刑事法院（Manchester Crown Court）陪审团：「我们主张莱比4度试图杀害本案女婴。『1号婴儿』颇为命大，但是莱比在第4度企图杀害她时终于成功。」

出身英格兰西部赫里福德（Hereford）的莱比现年32岁，她涉嫌透过鼻胃管蓄意将空气注入这名女婴胃中。

据称莱比于2015年9月30日首度企图杀害「1号婴儿」，莱比喂食后，女婴就出现呼吸困难的症状。同年10月13日莱比上夜班时，第2次尝试对女婴下手。她当时向同事表示，「1号婴儿」脸色苍白。强生表示，同事检查后，发现女婴「看起来奄奄一息，已经没有呼吸」。

「1号婴儿」恢复后，院方指派莱比照顾她。结果当莱比再轮夜班，女婴也再度「从死亡边缘被救回来」。

同年10月23日，「1号婴儿」再度病倒，虽然一度恢复，但数小时后她的监控警报器又响了。站在保温箱旁边的莱比当时对前往协助的同事说，她自己「可以搞定」。「1号婴儿」后来支撑不住而丧命。

小儿科医生最终得出结论，称女婴很可能死于「大量空气遭人蓄意通过鼻胃管注入胃部」。强生告诉陪审员，莱比第4次企图杀害女婴时，很可能直接把空气注入女婴的血管。

强生指出，警方曾约谈莱比，她同意给女婴父母寄慰问卡，并说那是因为自己认识对方。

莱比手机里还存放了这张卡片的照片，她也曾搜寻女婴父母和本案另3名受害婴儿父母的脸书帐号。

强生告诉陪审团：「『1号婴儿』因为早产，体重很轻。但她撑过了生命的前2个月，莱比对她下手的时候她很健康。」

「『1号婴儿』的遭遇跟之前其他受害婴儿，以及之后可能还会出现的其他受害者有相同模式。这（指凶嫌的行为模式）可说顽固、蓄意且残忍。」

莱比遭控对17名婴儿犯下7项谋杀罪和15项蓄意谋杀罪，她则否认相关指控。法院下令不得揭露被害人身分。

© 2022 AFP