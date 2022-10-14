中国流亡作家：共党审查制度使得没人敢讲真话

（法新社墨尔本14日电） 慕容雪村曾是中国文坛最闪耀明星作家之一，他的小说对当代社会问题作出其他人不敢效法的尖锐批评。但在习近平掌权10年限缩言论自由后，他已流亡海外，作品不得在中国出版。

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法新社报导，他的遭遇是中国许多自由派知识分子的写照。这些知识分子试图为共产体制点上一盏灯，下场却是避往海外、遭受关押或从此噤声。

慕容雪村现年48岁，本名郝群，他在创作非虚构小说「禁城：武汉传来的声音」后，去年8月出亡海外。这部小说今年3月推出，描写武汉2020年因爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而封城的故事。

他在澳洲墨尔本家中接受访问说，澳洲出版商认为，一旦这本书发行，他「一定会被捕」，因此「他们劝我马上离开」。

慕容雪村2020年4月去了武汉，冒险采访病亡市民的家人以及因封城而遭遇食物和药品短缺的市民。当时报导武汉状况的独立公民记者，事后遭到了关押，而共产党的宣传将封城美化成胜利。 慕容雪村说：「当时我经常接到国安单位的电话，企图骚扰和威胁我。在这整个过程，我吓坏了。在我开始下笔的时候，（公民记者）张展被抓了。20天之前，我还对她进行过非常仔细的访问。」

由于担心会马上被捕，慕容雪村每写完一页，就以加密软体传送给身居海外的朋友，然后再从电脑中删除内容。他说：「我告诉我朋友，『无论我发生什么事，这本书都必须出版』。」

他的第一部小说2002年在网路连载后，立即造成轰动。书中对都市生活的真实描写获得肯定，故事人物抱持虚无心态，沉缅于酒精、性和毒品。

在共产党前任领导人胡锦涛主政的2000年代，气氛相对放任，那也是一个社群媒体上高声争论和独立媒体百花齐放的时期。

当时有较多中国作家获得国际肯定，比如莫言就获得2012年诺贝尔文学奖。当时尽管出版社对审查当局大玩微妙的平衡术，但在网路和纸本出版品上则是个百家争鸣的场面。

但在现任国家主席习近平掌权后，由于他一心要清除共产党面临的威胁，而使主张社会变革的意见遭到噤声。

慕容雪村所认识直言无隐的一些记者、知识分子和作家一一被捕或噤口。他说：「就因为他们做了和说了共产党不喜欢的事情，政府就把他们关进牢里。」

目前习近平正准备违反常例，在本月共产党20大上3度接任领导职位。慕容雪村将目前情况比拟为毛泽东时期的文化大革命，当年毛泽东针对虚构的社会威胁，发起了狂热的群众运动。

他说：「中国很有可能回到毛泽东时期的情况，那就是一个没有人敢公开讲真话的国家。也许只有在共产党的审查制度和压制手段消失后，中国的文学艺术才能真正繁荣兴盛。」

© 2022 AFP