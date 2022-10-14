战事未歇 泽伦斯基寻求司法机制惩处俄国杀人犯

（法新社史特拉斯堡13日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天强调，必须惩处所有俄罗斯「杀人犯和施虐者」，并向各国呼吁乌克兰需要更多防空系统来抵御莫斯科的新攻势。

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泽伦斯基透过视讯向欧洲理事会议员大会（PACE）表示，要确保欧洲大陆的持久和平，有必要将罪犯绳之以法。 他说：「当这些法律机制建立并运作起来时，将成为长期和平的最有力保障之一。」

在9月底联合国的会议中，泽伦斯基也提出类似呼吁。

泽伦斯基并指责，俄罗斯在2014年吞并乌克兰克里米亚半岛（Crimean peninsula）时，欧洲理事会议员大会对此事视而不见。

设于海牙（The Hague）的国际刑事法院（ICC）在俄罗斯2月底入侵乌克兰后不久，就对这场战争展开调查，但指称若有可能，希望乌克兰可将嫌犯带到法庭上来。 国际刑事法院检察官今天表示，即使俄罗斯不是成员国，乌克兰也可以将俄国战争罪嫌引渡到海牙的法院。

泽伦斯基呼吁欧洲在外交上孤立俄国，他也再次提出「现代防空和反飞弹防御系统」的要求，盼能「保护我们的天空免受俄罗斯恐怖袭击」。（译者：纪锦玲）

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