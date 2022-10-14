法国炼油业劳工罢工 两大工会同意初步调薪协议

（法新社巴黎14日电） 法国炼油业劳工3周前为争取调薪而发动罢工，各地加油站几乎无油可加。经过紧急协商后，两个工会今早宣布与石油巨擘「道达尔能源集团」（TotalEnergies）达成初步加薪协议。

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不过，带头发起罢工的强硬左派「法国总工会」（CGT）下了谈判桌，矢言继续罢工。

道达尔集团受到来自法国政府的压力，要尽快解决这场长达18天的罢工危机，因此在巴黎郊区的企业总部与4个工会代表会面协商。 经过近6小时协商，「法国民主工会联盟」（CFDT）和「法国管理联盟－管理人员总会」（CFE-CGC）的代表在凌晨3时30分左右表示，他们支持加薪7%并提供3000欧元至6000欧元（约新台币9万4000元到18万7000元）奖金的提议。

法国民主工会联盟协调人凯雍（Geoffrey Caillon）说，协商团队支持谈判中提出来的措施。法国管理联盟－管理人员总会协调人康维（Dominique Conver）也说，那些条件「相当有利」。

这两个工会到今天中午之前都可谘询成员意见，并决定是否签署协议。

这场罢工始于9月27日，造成道达尔能源集团的炼油厂和储油库停摆，全国燃料短缺，且在联合大罢工呼声愈来愈高的情况下，演变成法国总统马克宏（Emmanuel Macron）政府的危机。

法国总工会代表安托尼奥利（Alexis Antonioli）说，这次协商只是「做做样子」，道达尔集团的提案「差远了」。他还表示：「这丝毫不能改变罢工群众的决心或观点。」

炼油业罢工进一步引发其他劳工对生活费用上涨的不满。法国总工会代表的铁路员工和公务人员表决同意加入18日的全国大罢工，令人更加担忧各界对通膨率飙高而升起的怒火，可能恶化成一连串的社会停摆。

马克宏政府面对陷入困境的企业及愈来愈惊慌的大众，动用了紧急权力，强制部分罢工的炼油厂人员回到工作岗位上。马克宏承诺要在未来一周让社会恢复正常。

© 2022 AFP