法国首次向德国输送天然气 盼缓解能源危机

（法新社巴黎14日电） 俄国入侵乌克兰后，关闭供应欧洲的天然气管线，引发能源危机。随能源压力愈来愈大，法国在欧洲团结氛围下，已首次向德国输送天然气，这是两国为缓解危机所达成协议的一部分。

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尽管法国这次透过管线输送的天然气数量，还不到德国日常需求的2%，但在柏林当局努力实现能源多元化之际，这波法国的及时雨仍受到欢迎。

在上个月的能源团结协议中，德国承诺在法国有需要时提供额外电力，法国同意向德国供应天然气作为交换。

法国总统马克宏12日表示：「如果现在没有欧洲团结以及一个整合和统一的市场，我们将大难临头。」

俄国2月入侵乌克兰导致天然气价格飙涨，欧盟用户今年冬天将面临破纪录的天然气价格。

自入侵乌克兰以来，俄罗斯一直被控以天然气供应作为对付西方国家的武器。

法国受到俄国断供天然气的影响较小，因为法国多数能源需求是由挪威和液化天然气供应来满足。

在此之前，德国约有55%天然气依赖俄国供应，如今已降至35%，并希望最终能将进口量降至零。

同时，德国增加煤炭使用并延长使用原本计划关闭的电站，尽管这会对环境造成负面影响。

德国政府今年冬天也希望透过限制公共建筑的照明和暖气使用，以减少天然气使用量2%。

© 2022 AFP