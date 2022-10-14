法能源巨擘传为俄军机供燃料 遭提告战争罪同谋

（法新社巴黎14日电） 法国能源巨擘道达尔能源集团（TotalEnergies Group）据传为轰炸乌克兰的俄国军机提供燃料，熟知案情人士今天表示，有两个非政府组织已经以「战争罪同谋」对道达尔提起诉讼。

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总部设于法国的Darwin Climax Coalition和乌克兰组织Razom We Stand昨天向正在调查战争罪行的国家反恐检察官递状。

法国「世界报」（Le Monde）8月报导，道达尔能源集团持有部分股权的一个俄罗斯天然气田，被利用来为攻击乌克兰境内目标的俄军轰炸机提供燃料。

根据法新社见到的诉状，道达尔被控「持续开采特摩卡尔斯托弗耶（Termokarstovoye）天然气田」，提供俄国政府「犯下战争罪所需的必要资源」。

特摩卡尔斯托弗耶天然气田由Terneftegaz这家企业开采营运。而据道达尔去年财报，它持有49%的Terneftegaz股份，其余51%股份由俄罗斯天然气公司诺瓦泰克（Novatek）持有；道达尔又持有诺瓦泰克19.4%股份。

「世界报」报导出炉后，道达尔声称已于7月18日把在Terneftegaz持有的股份出售给诺瓦泰克。

根据「世界报」报导，这座天然气田开采时产生的凝析油，这是在开采天然气时产生的一种液态烃，藉由管线送往诺瓦泰克位于普罗夫斯基（Purovsky）的一座处理厂，之后再透过铁路运到西伯利亚南部城市鄂木斯克（Omsk）炼制成航空燃油。

报导引述来自金融资讯商路孚特（Refinitiv）的数据指出，这些航空燃油被送往乌克兰边境附近的俄国空军基地。

人权观察组织（Human Rights Watch, HRW）和国际特赦组织（Amnesty International）指控部署于基地的俄国空军中队攻击平民，包括发动3月16日的乌克兰港市马立波（Mariupol）剧院空袭案，据信导致数百人身亡，国际特赦组织称犯下「战争罪」。

道达尔驳斥这些指控，称俄国的合作伙伴向它们证实，并没有提供燃油给俄国军机对乌克兰发动空袭。

道达尔今天「断然驳斥『世界报』于8月报导、调查机构全球见证（Global Witness）编造的所有毫无根据指控」。

道达尔还称，油田生产的所有不稳定凝析油都「出口运往国外」，因此不可能被用来做为俄国军机燃油。面对战争罪同谋的指控，道达尔说「无法接受」、「毫无根据」且构成「诽谤」。

© 2022 AFP