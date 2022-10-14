法食品业巨擘达能在俄多数业务将撤出

（法新社巴黎14日电） 法国食品业龙头达能集团（Danone）今天宣布，它打算将在俄罗斯的乳制品及以植物为基础的食品两类产品业务控制权转移，只在当地保留婴儿营养食品部门。

广告 继续浏览后续

达能原本是俄罗斯今年2月入侵乌克兰之后，少数还留在俄国的跨国企业之一。达能如今表示，将俄罗斯乳制品业务的实质控制权转移，可能造成最多10亿欧元（约新台币312亿元）的资产减记。

2022年迄今，达能在俄罗斯乳制品销售额占集团总销售净额的5%。

达能在声明中说：「我们认为，对员工、消费者和业务伙伴而言，要确保当地业务长期延续，这是最好的选择。」它还表示，这笔交易需要获得当局同意。

不过，达能会保留在俄罗斯的「特制营养品」分支业务，产品包括婴儿奶粉。

达能今年3月表示，它在俄罗斯聘有8000人，会继续在当地营运。当时俄国刚开始入侵乌克兰，许多跨国企业都已宣布中止在俄国业务。

然而到了7月，达能已提及，在俄罗斯与乌克兰的营运环境「极为紧绷」。

大批西方大型企业已相继撤出俄罗斯，包括连锁咖啡店星巴克（Starbucks）和速食业巨擘麦当劳（McDonald's），这两大品牌在当地业务被俄国业者收购后，更换店名和商标，又重新开张。

丹麦玩具制造商乐高（Lego）7月宣布无限期停止在俄罗斯的商业运作，终止与一家在当地经营81间乐高门市的零售业集团合作。

法国汽车大厂雷诺（Renault）5月撤离俄罗斯时，则将当地资产转移给俄国政府。

其他逐步缩减在俄罗斯业务的跨国企业，包括运动用品制造商耐吉（Nike）与阿迪达斯（Adidas）、服饰品牌H&M、家具家饰品牌宜家（Ikea）及美国科技业大厂思科（Cisco）等。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2022 AFP