美国会暴动案调查委员会表决 将传唤川普作证

（法新社华盛顿13日电） 调查2021年1月6日美国国会大厦攻击案的国会议员今天表决，同意传唤前总统川普作证，说明他在这次暴动事件所扮演的角色。

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联邦众议院特别调查委员会由7名民主党籍和2名共和党籍众议员组成，今天举行听证会，预料是11月期中选举之前的最后一场。法新社报导，委员会成员一致同意强制川普出席作证。

委员会主席汤普森（Bennie Thompson）说：「我们必须公平周密，取得我们所获证据的完整来龙去脉。但委员会听取川普证词的需求，甚于我们的事实调查。」

「这关乎对美国人民的责任。他必须负责，必须为自己的行为作答。」

但调查委员会的传唤已有难以执行的前例，前白宫策士巴农（Steve Bannon）就因拒绝接受传唤而被判藐视国会罪名成立。

川普是出了名地会消耗国会调查和法律行动的时间，他不太可能同意提供证据。

川普先前就曾收到调查委员会邀请出席听证会，他批评：「为什么这个『并不特别的委员会』（Unselect Committee）几个月前不要求我作证？为什么要等到即将结束，他们最后一次会议的最终时刻？」

川普在自创的社群媒体平台Truth Social上表示，这个委员会「彻底『失败』，只会进一步分裂我们的国家」。

新国会任期将于明年1月展开，届时所有传唤都将到期失效。一般预料，11月期中选举后，共和党将从民主党手中夺走众议院多数优势，而共和党计划立即终结这项调查。

然而，众议院调查委员会决定传唤川普作证，意味着调查大幅升级。委员会自去年着手调查以来，已发出上百张传票，访谈超过1000人。

美国并无现任总统被迫赴国会作证的前例，但国会议员曾请求卸任总统在办公室说明自己的作为。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP